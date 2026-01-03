Due settimane dopo la fine del girone di andata dei campionati a squadre, ecco la Coppa Italia con le Final Four maschili e femminili, dove hanno accesso le prime quattro dei rispettivi tornei. La sede prescelta è Ancona, al Palascherma sono arrivate in forze cinque squadre sarde, TT Sassari e Muravera tra gli uomini, Norbello, Quattro Mori e ancora il TT Sassari tra le donne. Oggi le semifinali, domani mattina le finali e l’aggiornamento dell’albo d’oro. Marcozzi e Castelgoffredo vinsero l’edizione 2025, disputata a Cagliari battendo in finale rispettivamente Servigliano e Quattro Mori.

Le semifinali femminili aprono la serata, c’è subito il derby TT Sassari-Norbello, seconda e terza della A1 femminile, in contemporanea nel secondo tavolo Castelgoffredo-Quattro Mori, rivincita della passata edizione. La squadra lombarda ha vinto sette delle otto edizioni disputate dal 2018 e cerca il sesto trofeo consecutivo.

A seguire le semifinali maschili, con un altro derby che vede opposti i campioni d’Italia del TT Sassari e la matricola Muravera. La formazione sassarese ha chiuso il girone di andata al secondo posto, stessi punti della capolista Bagnolese che ha vinto lo scontro diretto. Muravera è in agguato, a soli tre punti dalla coppia di testa. L’altra semifinale è Bagnolese-Messina.

Si gioca con la formula “olimpica”, ovvero il doppio in apertura e quattro singolari. Vince l’incontro la squadra che tocca il traguardo dei tre punti.

