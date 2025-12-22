Meglio di così non poteva andare. Due successi in trasferta nell’ultima giornata di andata della serie A1 maschile, Il TT Sassari vince a Messina, si riprende la vetta della classifica e affianca la Bagnolese, clamorosamente battuta dal Muravera. Messina-TT Sassari, una riedizione dell’ultima finale scudetto, stesso esito, 3-1 per la squadra di Santona. Primo scossone con Puppo che

supera Stojanoval quinto set. Si rivede Lakatos, impiega tre set per battere Faso, poi è il turno di Cappuccio, perde con Amato e si riapre la partita. La chiude Puppo, perde il primo set con Faso poi dilaga.

Quasi in contemporanea, dall’altra parte dello stivale, a Bagnolo San Vito, si materializza l’impresa del Muravera, che supera 3-1 la capolista Bagnolese, alla prima sconfitta stagionale. E, fatto ancora più clamoroso, il team del coach Abbaticchio si porta a tre punti dalla coppia di testa. Primo punto di Bouloussa su Piccolin, a seguire Putuntica su Soderlund, Cipriano perde con Giovannetti e la partita si allunga. Ci pensa Bouloussa a chiuderla battendo Soderlund.

Serie A1 femminile

Nell’ultima partita della quinta giornata il Norbello ha battuto 3-1 il Muravera e affianca il TT Sassari al secondo posto. Partita con poche emozioni, Kolish supera l’esordiente Claudia Melis, classe 2013, Tofant in tre set su Minurri, accorcia Seu con il 3-0 su Trudu, chiude Tofant su Melis.

Serie A2 maschile

Torna alla vittoria il Norbello, 4-1 al TT Vicenza con due punti di

Vilchez, uno di Galvano e Simon. Pari del Quattro Mori, 3-3 a Cormano

con la Silver Lining. La squadra di Poma deve sempre inseguire e tiene con due punti di Bhanja e uno di Pantoja.

Europe Cup

A Lille, in Francia, sono state giocate le partite del secondo turno. Solo la Marcozzi si è qualificata agli ottavi di finale, eliminate Santa Tecla Nulvi e TT Sassari femminile. La squadra cagliaritana, con Rossi, Chandra e Vallino Costassa si è classificata seconda nel girone con due vittorie, 3-1 allo allo Starr Croatia e 3-0 al Linz, e una sconfitta per 3-1 con i francesi del Pontoise Cergy. Il Santa Tecla, proveniente dalla Champions League, ha vinto la prima partita, 3-2 con i rumeni

dell’Odorheiu Seculesc (punti di Koldas, Mongiusti e Cappuccio) e perso con gli austriaci del Panaceo Stockerau, 3-2, e con il Lille, 3-0. Nel torneo femminile tre sconfitte per il TT Sassari, con TT Mallorca (3- 2), Hodonin e Lille, entrambe per 3-1 e vittoria finale con il Budaorsi, 3-1 con due punti Ciobanu, uno Simon.

© Riproduzione riservata