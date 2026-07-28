Italbasket Under 18, Acunzo vola agli ottavi dell'Europeo: ora c'è la LituaniaL'ala/pivot originaria di Selargius, in forza al Progetto Giovani Cantù, è partita ancora una volta in quintetto nella sfida decisiva contro gli estoni
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Prosegue il cammino dell'Italia agli Europei Under 18 di Trento e Rovereto. Gli azzurri hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale superando l'Estonia per 84-69 e chiudendo al secondo posto il Girone D alle spalle della Spagna.
Tra i protagonisti della spedizione c'è anche il capitano Thomas Acunzo: l'ala/pivot originaria di Selargius, in forza al Progetto Giovani Cantù, è partita ancora una volta in quintetto nella sfida decisiva contro gli estoni.
Dopo il successo all'esordio contro la Lettonia (89-67), impreziosito dai 13 punti del capitano, l'Italia aveva ceduto alla Spagna (68-61), prima di ritrovare il successo nell'ultima gara della prima fase grazie ai 15 punti di Niang e ai 13 di Abreu.
Conclusa la fase a gironi, gli azzurri osserveranno oggi una giornata di riposo prima di tornare in campo mercoledì per gli ottavi di finale, dove affronteranno la Lituania (ore 18). Da questo momento il torneo entrerà nella fase a eliminazione diretta, con la finale in programma il 2 agosto.