Prosegue nel segno della continuità il mercato del Tavoni Sant'Orsola. Il club sassarese ha ufficializzato il rinnovo di Daniel Scanu Manunta, che vestirà la maglia neroarancio per la settima stagione consecutiva nel prossimo campionato di Serie C Unica.

Classe 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Basket '90, Scanu Manunta è approdato al Sant'Orsola nel 2020, ritagliandosi stagione dopo stagione un ruolo sempre più importante nelle rotazioni della prima squadra grazie alle qualità difensive e all'energia messa al servizio del gruppo.

L'ultima annata è stata condizionata dagli impegni universitari, che lo hanno costretto a saltare gran parte della regular season. Rientrato nel finale, si è fatto trovare subito pronto, risultando decisivo nella trasferta contro la Ferrini e contribuendo al cammino playoff dei sassaresi fino alla semifinale. Nelle nove gare disputate ha chiuso con una media di 6 punti, raggiungendo la doppia cifra contro Ferrini e in Gara 1 dei quarti di finale con la Pallacanestro Nuoro.

«Sono felice di continuare il mio percorso al Sant'Orsola», ha commentato il giocatore. «Il finale della scorsa stagione ci ha lasciato sensazioni positive e credo che quest'anno possiamo fare ancora meglio. Mi aspetto un campionato importante, sia dal punto di vista personale sia come squadra».

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