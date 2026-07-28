Dopo tre stagioni si separano le strade della Klass Sennori e di Jiri Hubalek. Il lungo ceco, classe 1982, non farà parte del roster biancoverde nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Arrivato a stagione in corso nel 2023/24, in Serie C regionale, Hubalek ha contribuito in maniera determinante alla storica promozione in Serie B Interregionale arrivata nel giugno del 2025. Nella stagione appena conclusa, invece, il centro di Praga è stato costretto a convivere con diversi problemi fisici che ne hanno limitato l'impiego e il rendimento.

Cresciuto nell'Usk Praga e passato anche per il basket universitario statunitense con Iowa State, Hubalek vanta una lunga carriera tra Italia ed estero. Nel suo curriculum figurano, tra le altre, le esperienze con Rieti, Venezia, Matera, Napoli, Imola e Dinamo Sassari, con cui conquistò la storica promozione in Serie A, oltre a parentesi in Argentina, Iran, Arabia Saudita e Austria.

Nel salutare il giocatore, la Klass gli ha dedicato un messaggio carico di affetto, definendolo «uno dei più grandi artefici delle nostre fortune» e un vero e proprio «sennorese adottato».

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