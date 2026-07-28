L'Esperia piazza il primo colpo in vista della stagione 2026/27 di Serie B Interregionale. Nel reparto esterni della squadra di coach di Federico Manca ci sarà spazio per Luca Sanna, playmaker classe 2003 reduce da un'annata divisa tra Sant'Orsola e Klass Sennori.

Dopo aver iniziato la stagione in Serie C con la formazione sassarese, il regista ha concluso il campionato a Sennori, sempre in B Interregionale, dove si è imposto con numeri più che convincenti. Nella seconda parte della stagione ha fatto registrare 16 punti, 4,6 rimbalzi e 1,6 assist di media, firmando anche prestazioni di grande impatto come i 38 punti contro Caiazzo e i 32 realizzati sul campo della San Paolo Ostiense.

Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Sassari, Sanna ha maturato esperienze anche fuori dall'Isola con le maglie di Molinella, Senigallia e Jesi, tra Serie B Interregionale e Serie C. Nonostante l'interesse di diverse società della Penisola, ha scelto di sposare il progetto rossoblù.

Il suo arrivo apre una nuova fase per l'Esperia, chiamata a ridisegnare il reparto esterni dopo le partenze di Gianluca Frattoni e di Marco Giordano. Il mercato, però, è appena iniziato: nei prossimi giorni è prevista la firma di un altro giocatore per la batteria degli esterni.

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