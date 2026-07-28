Eccellenza, al Calangianus il giovane centrocampista LinaldedduHa maturato esperienze importanti in alcuni dei migliori settori giovanili
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Gioventù, qualità e ambizione per il nostro centrocampo: Giovanni Linaldeddu è un nuovo giocatore GialloRosso.
Classe 2007, Giovanni ha costruito il suo percorso di crescita tra Civitas, Cagliari, Olbia, Latte Dolce, Torres, Juve Stabia e Tempio, maturando esperienze importanti in alcuni dei migliori settori giovanili e confrontandosi con realtà di alto livello.
Linaldeddu ora arriva al Calangianus: sicuramente un nuovo punto importante per il centrocampo della squadra gallurese anche in chiave futuristica considerata l'età del giocatore.