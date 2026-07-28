Novantasei atleti provenienti da 14 Paesi sono pronti a trasformare Torregrande in una delle capitali internazionali del beach tennis. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto i campi dell’Eolo Beach Sports ospiteranno il BT200 Oristano – Eolo Beach Contest Proxienergy 2026, tappa del Beach Tennis World Tour con un montepremi di 15 mila dollari. Insieme al torneo internazionale sono in programma anche le competizioni Open, di Terza categoria, TPRA e la Beach Next Generation Cup dedicata agli Under. Nel complesso gli organizzatori attendono oltre 150 partecipanti.

Occhi puntati sull’oristanese Angelica Villecco, vicecampionessa del mondo Under 18 con la nazionale italiana, che proverà a mettersi in luce davanti al pubblico di casa. A rappresentare la Sardegna ci saranno anche i cagliaritani Andrea Reginato ed Emma Mussetti.

Il livello tecnico si annuncia altissimo. In cima all’entry list c’è il numero uno del ranking mondiale e campione del mondo in carica Mattia Spoto, in coppia con Filippo Boscolo Meneguolo. Nel tabellone femminile spiccano invece i nomi di Greta Giusti e Nicole Nobile, entrambe tra le prime venti del ranking mondiale.

«Torregrande si conferma una delle mete più apprezzate del circuito internazionale» - osserva il presidente dell’Asd Eolo Beach Sports Sebastiano Cau, che aggiunge - «Ci attendono giornate di sport di altissimo livello». L’organizzatore Diego Fratini evidenzia invece la formula dell’evento: «Porta a confronto sul campo i top player mondiali e chi pratica il nostro sport a livello agonistico», con un programma pensato per coinvolgere appassionati di tutte le età.

Il via è fissato per venerdì mattina con la Beach Next Generation Cup riservata alle categorie Under, mentre nel pomeriggio scatterà il tabellone principale del BT200. Sabato il torneo entrerà nel vivo con ottavi e quarti di finale, prima del gran finale di domenica, quando sono in programma semifinali e finali maschili e femminili. L’ingresso agli incontri sarà libero e gratuito.

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