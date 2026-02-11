tennis
11 febbraio 2026 alle 20:57
Atp50 di Chennai, Lorenzo Carboni eliminatoIn India l'algherese out negli ottavi di finale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si ferma negli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp50 Challenger di Chennai (63mila dollari di montepremi).
Sul cemento indiano, l'algherese (428 Atp), che compirà 20 anni il 27 di questo mese, è stato sconfitto 6-3, 6-4 dall'argentino Federico Agustin Gomez, numero 2 del tabellone e 196 al mondo.
© Riproduzione riservata