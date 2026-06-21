I risultati dei playoff e dei playout di Serie B e Serie CTutti i risultati, sfumano le promozioni delle sarde dalla C
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al via oggi i playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 di tennis a squadre maschili e femminili, con sette squadre sarde interessate.
Serie B
B1 maschile.
Playoff, turno finale (28/6-5/7): Tc Rungg-Tc Cagliari.
Playout, andata primo turno: Tc Porto Torres-Momy Sport Village Rivalta di Torino 2-4.
B1 femminile.
Playoff, turno finale (28/6-5/7): Tc Pistoia-Tc Cagliari A.
Primo turno, gara unica: Tc Pistoia-Torres Tennis 3-0.
B2 maschile.
Playoff, andata turno finale: Poggio Forte Village-Ct Barletta 5-1.
Playout, andata turno finale: Ct Civitanova-Tc Cagliari 2-4.
B2 femminile.
Playout, andata turno finale: Ct Decimomannu-Tennis Comunali Vicenza Rangers 3-1.
Serie C
Tc70 Oristano e Tc Alghero nel maschile, le algheresi anche nel femminile, salutano il tabellone nazionale del campionato di Serie C di tennis a squadre, che metteva in palio la promozione in Serie B2.
Dopo le sconfitte nei match d'andata, le tre squadre sarde non sono riuscite a ribaltare il risultato nel ritorno sui campi di casa.
Tabellone maschile:
Tc70 Oristano-Mutti & Bartolucci Tennis Clinic 0-2 (andata 1-5)
Tc Alghero-Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 2-2 (1-5).
Tabellone femminile:
Tc Alghero-Società Angiulli Bari 0-3 (andata 1-3).