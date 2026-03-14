Tennis Serie C, la seconda giornataEcco le partite del secondo turno del massimo campionato regionale a squadre maschile e femminile
In programma domani la seconda giornata della Serie C, massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile.
Ecco i match in programma.
Serie C maschile.
Girone 1:
Tc Cagliari-Sporting Ct Quartu (ore 9)
Tc Arzachena-Ct Decimomannu B (10)
Torres Tennis B-Tennis Elmas
Riposa: Tc Alghero.
Classifica: Tennis Elmas 3; Ct Decimomannu B e Tc Alghero 1; Sporting Ct Quartu*, Tc Cagliari*, Torres Tennis B* e Tc Arzachena 0. (* una partita in meno).
Girone 2:
Ct Macomer-Ct Decimomannu A (ore 9)
Tc70 Oristano-Easy Tennis
Tc Terranova-Tc Tempio
Riposa: Tc Novelli.
Classifica: Ct Macomer e Tc Novelli 3; Ct Decimomannu A*, Tc70 Oristano*, Tc Terranova*, Easy Tennis e Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Quattro Mori Tennis Team-Tc Ghilarza (ore 9)
Torres Tennis-Accademia Tennis
Tc Alghero-Tc Cagliari B (10)
Classifica: Accademia Tennis e Torres Tennis 3; Quattro Mori Tennis Team e Tc Alghero 1; Tc Ghilarza 0; Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Sporting Ct Quartu-Tc Terranova (ore 10)
Tc Porto Torres-Tc Cagliari A
Tennis Elmas-Tc Arzachena
Classifica: Tc Porto Torres e Tc Terranova 3; Sporting Ct Quartu e Tc Cagliari A 1; Tc Arzachena e Tennis Elmas 0.