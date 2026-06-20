Iniziano domani i playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 di tennis a squadre maschili e femminili

B1 maschile.
Playout, andata primo turno: Tc Porto Torres-Momy Sport Village Rivalta di Torino.

B1 femminile.
Primo turno: Tc Pistoia-Torres Tennis.

B2 maschile.
Playoff andata: Poggio Forte Village-Ct Barletta.
Playout andata: Ct Civitanova-Tc Cagliari.

B2 femminile.
Playout andata: Ct Decimomannu-Tennis Comunali Vicenza Rangers.

© Riproduzione riservata