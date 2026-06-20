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20 giugno 2026 alle 14:50aggiornato il 20 giugno 2026 alle 14:51
Tennis Serie B, al via gli spareggiI playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 a squadre maschili e femminili
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Iniziano domani i playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 di tennis a squadre maschili e femminili
B1 maschile.
Playout, andata primo turno: Tc Porto Torres-Momy Sport Village Rivalta di Torino.
B1 femminile.
Primo turno: Tc Pistoia-Torres Tennis.
B2 maschile.
Playoff andata: Poggio Forte Village-Ct Barletta.
Playout andata: Ct Civitanova-Tc Cagliari.
B2 femminile.
Playout andata: Ct Decimomannu-Tennis Comunali Vicenza Rangers.
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