Si è giocato nel weekend il primo turno dei playoff di Serie D1 di tennis a squadre.

Poggio Sport Village A, Easy Sporting A, Gt Generale Rossi e Cus Cagliari A volano in Serie C e si qualificano per le semifinali per il titolo maschile di categoria.

Domenica, la finale femminile vedrà affrontarsi il Quattro Mori Tennis Team A e il Gt Generale Rossi, squadre entrambe promosse nella massima serie regionale.

I playout femminili decretano la retrocessione di T&C Al.Ga. e Ct Macomer



Playoff maschili.

Quarti di finale:

Poggio Sport Village A-Tennis Elmas 4-0 (giocato sabato)

Easy Sporting A-Tc Porto Torres 4-2

Le Saline-Gt Generale Rossi 3-4

Cus Cagliari A-Tc Solarussa A 4-0



Semifinali:

Gt Generale Rossi-Easy Sporting A (ore 9)

Cus Cagliari A-Poggio Sport Village A.



Playoff femminili.

Semifinali:

Quattro Mori Tennis Team A-Le Saline 3-1

Gt Generale Rossi A-Ct Decimomannu 3-0.



Finale:

Quattro Mori Tennis Team A-Gt Generale Rossi A (ore 9).



Playout femminili.

Torres Tennis-T&C Al.Ga. 3-0

Cus Cagliari-Ct Macomer 3-1.

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