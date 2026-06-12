Tennis, primi verdetti per la Serie D1Sono iniziati gli spareggi per la promozione in C regionale e per mantenere la categoria
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Si è giocato nel weekend il primo turno dei playoff di Serie D1 di tennis a squadre.
Poggio Sport Village A, Easy Sporting A, Gt Generale Rossi e Cus Cagliari A volano in Serie C e si qualificano per le semifinali per il titolo maschile di categoria.
Domenica, la finale femminile vedrà affrontarsi il Quattro Mori Tennis Team A e il Gt Generale Rossi, squadre entrambe promosse nella massima serie regionale.
I playout femminili decretano la retrocessione di T&C Al.Ga. e Ct Macomer
Playoff maschili.
Quarti di finale:
Poggio Sport Village A-Tennis Elmas 4-0 (giocato sabato)
Easy Sporting A-Tc Porto Torres 4-2
Le Saline-Gt Generale Rossi 3-4
Cus Cagliari A-Tc Solarussa A 4-0
Semifinali:
Gt Generale Rossi-Easy Sporting A (ore 9)
Cus Cagliari A-Poggio Sport Village A.
Playoff femminili.
Semifinali:
Quattro Mori Tennis Team A-Le Saline 3-1
Gt Generale Rossi A-Ct Decimomannu 3-0.
Finale:
Quattro Mori Tennis Team A-Gt Generale Rossi A (ore 9).
Playout femminili.
Torres Tennis-T&C Al.Ga. 3-0
Cus Cagliari-Ct Macomer 3-1.