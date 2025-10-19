tennis
19 ottobre 2025 alle 15:35
Campionato A1, Il Tc Cagliari perde a PadovaLe ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sconfitte 3-1 in Veneto
Nella terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile il Tc Cagliari perde 3-1 sui campi del Tc Padova.
I risultati.
Andrea Lazaro Garcia De Mateos (P) b. Nuria Brancaccio 6-2, 6-3
Isabella Maria Serban (P) b. Alessandra Mazzola 6-1, 5-7, 6-3
Lavinia Luciano (P) b. Barbara Dessolis 7-6(12), 6-1
Brancaccio/Marcella Dessolis (C) b. Lazaro Garcia De Mateos/Carolina Gasparini 2-6, 6-4, 10-5.
