Sul rosso di Santa Margherita di Pula, la tennista azzurra Tyra Caterina Grant si è aggiudicata il titolo del singolare femminile del secondo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Accreditata della testa di serie numero 4, l’italiana si è imposta 6-4, 6-2, 6-1 sulla qualificata ceca Alena Kovackova, che si può comunque consolare col successo ottenuto ieri nella finale del doppio femminile in coppia con la sorella Jana.

Il primo turno delle qualificazioni maschili ha aperto, questa mattina, terzo torneo ITF Combined del ciclo primaverile.

© Riproduzione riservata