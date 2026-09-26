Quattro delle cinque capolista a quota 4 scendono in campo domenica, e subito c'è un confronto diretto. Tutte le gare iniziano alle 16. La terza giornata mette di fronte Santa Teresa Gallura e Usinese.

I galluresi hanno il miglior attacco (6 reti) e in casa hanno travolto la Nuorese 5-0. L'Usinese ha concesso un solo gol e fuori casa ha già vinto, a Tempio.

Il Lanusei, l'unica squadra ancora senza reti subite, fa visita al Terralba, che in casa ha rifilato un 3-0 al Tortolì. L'Atletico Uri, che in casa ha battuto 3-1 il Calangianus, riceve l'Ilvamaddalena: due pareggi e un solo gol segnato.

Sfida tra squadre a quota 3 a Gavoi, dove il Taloro ospita il Calangianus. I barbaricini hanno vinto 3-1 all'esordio casalingo, poi sono caduti a Lanusei. I galluresi saranno senza l'allenatore Simone Marini, squalificato per una giornata. Il Bonorva, senza lo squalificato Mura, se la vede con il Tortolì, fermo a un punto e con quattro reti al passivo.

L'Iglesias, due pareggi e privo dello squalificato Mancini, ospita la Villacidrese, reduce dal 3-0 al Tempio. Chiude Villasimius-Nuorese: entrambe hanno un solo punto e un gol all'attivo, ed è già una sfida da non sbagliare.

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