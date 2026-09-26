Sette gare domenica, tutte alle 16, per la terza giornata. Il Monte Alma, una delle tre capolista, fa visita al Bosa, mentre ad Arzachena c'è il derby gallurese con il Luogosanto.

Il Monte Alma ha vinto due partite su due e ha il miglior attacco del girone (8 reti), con il 6-1 al Thiesi. Sarà senza lo squalificato Pittalis. Il Bosa è imbattuto e segna tanto (6 gol), ma ne ha anche subiti cinque.

L'Arzachena, dopo il ko casalingo all'esordio, si è rifatto con il 4-0 di Ovodda. Il Luogosanto non ha ancora perso e ha incassato un solo gol.

L'Ozierese, 6-1 al Li Punti nell'unica gara interna, riceve il Buddusò, che ha un solo punto e sarà privo di Ena. Il Fonni, ancora imbattuto, fa visita al San Giorgio Perfugas, a zero punti e senza reti all'attivo.

Sfida delicata a Thiesi, dove i padroni di casa, a zero punti e con otto gol subiti, ospitano il Castelsardo, che all'esordio ha vinto 2-0 a Coghinas. Al Thiesi mancherà Canu, squalificato per quattro giornate.

Il Macomer, fermo al pari di Luogosanto, cerca la prima vittoria contro il Li Punti, che ha la difesa più battuta del girone (9 reti). Chiude Coghinas-Ovodda: i padroni di casa, reduci dal 2-1 di Thiesi e senza lo squalificato Sechi, affrontano una squadra ancora a zero punti e senza gol.

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