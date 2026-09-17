Barbara Dessolis, portacolori del Tc Cagliari, è stata sconfitta 6-0, 6-2 dalla testa di serie numero 7, Viola Turini, nel primo torneo Itf Combined di Santa Margherita di Pula.

La tennista nuorese, che aveva conquistato l’accesso al primo turno del tabellone principale come lucky loser, era l’ultima sarda in corsa nei singolari del primo dei cinque Itf Combined della seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) di tornei, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzata da Forte Village Sports Academy, col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Procede meglio nel doppio, con due vittorie, il cammino degli alfieri sardi. L’algherese Lorenzo Carboni, in coppia con Filippo Francesco Garbero, ha sconfitto 6-3, 6-4 Lorenzo Comino e Samuele Seghetti, mentre Matteo Mura, torresino sceso in campo con Federico Bove, ha battuto 7-5, 6-4 Daniel Aleksander Amarandei e Sebastiano Cocola.

Il quartese Nicola Dessì, portacolori del Quattro Mori Tennis Team che ha giocato in coppia con Vittorio Gillerio, si è invece arreso 6-3, 6-1 a Filippo Alfano e Gabriele Crivellaro.

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