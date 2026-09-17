Un nazionale ucraino per l’Esperia. Dopo settimane di attesa e valutazioni sul mercato, il club cagliaritano ha chiuso l’operazione destinata a completare il reparto esterni: in rossoblù arriva Ilya Tyrtyshnyk, guardia/ala classe 1998, reduce dall’esperienza con Catanzaro in Serie B Interregionale.

Un innesto di rilievo per la categoria. Nell’ultima stagione Tyrtyshnyk ha viaggiato a 19,4 punti, 3,3 rimbalzi e 3,9 assist di media, tirando con il 54% da due e il 31% dall’arco. Numeri che hanno convinto la dirigenza esperina a puntare sul giocatore ucraino per aggiungere talento e capacità realizzativa al roster di Federico Manca.

Nato a Kiev, Tyrtyshnyk vanta un percorso internazionale iniziato già nelle categorie giovanili. Dopo l’esperienza alla GBA Prague si è trasferito negli Stati Uniti, entrando nel programma universitario di Ole Miss e disputando la stagione 2017/18 con i Rebels nella Southeastern Conference. In precedenza aveva condotto l’Ucraina al secondo posto agli Europei Under 18, chiusi a 14,6 punti, 3,7 assist e 3,6 rimbalzi di media.

Negli ultimi anni è entrato anche nel giro della Nazionale maggiore. Tyrtyshnyk ha fatto parte dell’Ucraina nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2027, figurando tra i dodici anche nelle finestre contro Spagna e Danimarca.

In Italia dal 2023, ha vestito prima la maglia della Viola Reggio Calabria, mettendosi in evidenza in B Interregionale, quindi quella di Ravenna in B Nazionale e infine di Catanzaro. Il suo percorso cestistico è stato segnato anche dalla guerra nel suo Paese: lasciata l’Ucraina, Tyrtyshnyk ha trovato rifugio in Svizzera prima di proseguire la carriera.

L’operazione rappresenta uno sforzo importante per l’Esperia, che con l’arrivo dell’ucraino ribadisce l’intenzione di competere ai vertici del prossimo campionato. Una risposta è già arrivata dal pubblico: la campagna abbonamenti ha fatto registrare finora incassi superiori rispetto alla passata stagione. Il club attende ora quella dell’imprenditoria cittadina. Il rapporto con il main sponsor Confelici si è concluso e la società è alla ricerca di un nuovo partner che possa accompagnarne il progetto.

Da questo fronte potrebbe dipendere anche un ulteriore intervento sul mercato. Riccardo Carta ha infatti lasciato Cagliari ed è rientrato a casa: i problemi alla schiena accusati dal lungo hanno indotto l’Esperia a interrompere il rapporto, anche alla luce dell’esperienza della scorsa stagione con Marco Giordano, rimasto fuori per diversi mesi prima del rientro a gennaio.

La società si è già mossa individuando un possibile sostituto e avviando i primi contatti. Per trasformare l’operazione in un nuovo innesto, però, serviranno ulteriori coperture economiche, che potrebbero arrivare proprio dall’ingresso di un nuovo sponsor.

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