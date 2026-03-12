Colpo esterno della Sap Alghero che, nel recupero della decima di andata del torneo di Divisione Regionale 1 di basket, si impone per 98-114 sul parquet dell’Astro Cagliari.

Ospiti che comandano il punteggio nel corso di tutti i 40’ di gioco, in una sfida nel quale sono gli attacchi a predominare. La SAP parte forte e al 10’ il vantaggio è in doppia cifra (20-30 il parziale). I padroni di casa reagiscono e accorciano sul -8 all’intervallo (49-57 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la gara prosegue a strappi: l’Astro arriva fino al -7, ma gli algheresi chiudono il quarto nuovamente con un vantaggio sul +13 (73-86 al 30’). Nell’ultima frazione la situazione non cambia, con la compagine ospite, trascinata da Efevberha, che chiude la gara sul +16 finale.

Per la SAP Alghero è l’undicesima vittoria stagionale che vale l’aggancio al Genneruxi in settima posizione. L’Astro, invece, rimane ferma a quota 26, al quarto posto in classifica.

Entrambe le squadre si ritroveranno ora di fronte sabato, ad Alghero, per la decima giornata di ritorno. La palla a due è prevista alle 19.

© Riproduzione riservata