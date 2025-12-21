Si sono conclusi ieri, sui campi in green set del Tc Terranova, i Campionati Assoluti sardi di tennis. Ecco tutti i verdetti espressi dalla manifestazione disputata per due settimane a Olbia e che ha visto in lizza oltre duecento atleti (150 iscritti nel tabellone maschile, 60 nel femminile).



Finali Assoluti.

Singolare maschile: Nicola Porcu b. Lorenzo Rocco 6-7(4), 7-6(8), 6-3.

Singolare femminile: Barbara Dessolis b. Marcella Dessolis 6-4, 3-4 rit.

Doppio maschile: Nicola Porcu/Lorenzo Rocco b. Matteo Mura/Alberto Sanna pr

Doppio femminile: Marcella/Barbara Dessolis b. Carolina Cicu/Marta Mura 6-1, 6-2

Doppio misto: Matteo Mura/Marta Mura b. Marcella Dessolis/Lorenzo Rocco 6-4, 2-6, 10-8



Finali Chiusura Sezione Terza categoria.

Singolare maschile: Marco Mura b. Lorenzo Cossu 7-6(4), 6-2.

Singolare femminile: Sara Corona b. Azzurra Pecchia 6-3, 7-5.



Finali Chiusura Sezione Quarta categoria.

Singolare maschile: Enrico Manca b. Filippo Trovato 6-3, 2-6, 10-3.

Singolare femminile: Anna Baraccani Tedde b. Beatrice Usai 3-6, 7-6(3), 10-5.



Finali Chiusura Sezione Quarta nc.

Singolare maschile: Paolo Mendola b. Andrea Pasella 6-3, 6-2.

