Tennis Assoluti sardi, ecco i risultati di tutte le finaliSi sono conclusi ieri, sui campi del Tc Terranova, i Campionati individuali regionali
Si sono conclusi ieri, sui campi in green set del Tc Terranova, i Campionati Assoluti sardi di tennis. Ecco tutti i verdetti espressi dalla manifestazione disputata per due settimane a Olbia e che ha visto in lizza oltre duecento atleti (150 iscritti nel tabellone maschile, 60 nel femminile).
Finali Assoluti.
Singolare maschile: Nicola Porcu b. Lorenzo Rocco 6-7(4), 7-6(8), 6-3.
Singolare femminile: Barbara Dessolis b. Marcella Dessolis 6-4, 3-4 rit.
Doppio maschile: Nicola Porcu/Lorenzo Rocco b. Matteo Mura/Alberto Sanna pr
Doppio femminile: Marcella/Barbara Dessolis b. Carolina Cicu/Marta Mura 6-1, 6-2
Doppio misto: Matteo Mura/Marta Mura b. Marcella Dessolis/Lorenzo Rocco 6-4, 2-6, 10-8
Finali Chiusura Sezione Terza categoria.
Singolare maschile: Marco Mura b. Lorenzo Cossu 7-6(4), 6-2.
Singolare femminile: Sara Corona b. Azzurra Pecchia 6-3, 7-5.
Finali Chiusura Sezione Quarta categoria.
Singolare maschile: Enrico Manca b. Filippo Trovato 6-3, 2-6, 10-3.
Singolare femminile: Anna Baraccani Tedde b. Beatrice Usai 3-6, 7-6(3), 10-5.
Finali Chiusura Sezione Quarta nc.
Singolare maschile: Paolo Mendola b. Andrea Pasella 6-3, 6-2.