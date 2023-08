Da qualche giorno è iniziata la stagione calcistica del Tempio. Vecchi e nuovi si sono ritrovati al Nino Manconi e hanno cominciato la preparazione, agli ordini del tecnico Giuseppe Cantara (confermato) e del suo staff.

I Galletti disputeranno il campionato di Eccellenza da matricola, dopo la cavalcata vincente dello scorso anno in Promozione. Ma non hanno alcuna voglia di recitare un ruolo di secondo piano. Del resto il presidente sassarese Sechi non ha mai nascosto le sue ambizioni in Gallura e assieme ai suoi collaboratori ha allestito una squadra coi fiocchi. Che sarà un osso duro da affrontare per tutti. Acquisti come Virdis, Igene, Aiana e Demurtas (solo per citarne alcuni) parlano da soli. Inoltre saranno a disposizione una serie di interessanti fuori quota, pronti a mettersi in luce.

Giuseppe Cantara sta intensificando il lavoro: allunghi, partitelle a ranghi ridotti, resistenza alla velocità. Le gambe dei giocatori saranno particolarmente pesanti. Ma questo è normale nel periodo più importante e delicato della preparazione. A Tempio c'è molto entusiasmo per la squadra, quasi come ai tempi migliori ed i tifosi non vedono l'ora di vederla all'opera. Già dalle prime amichevoli.



