Continua incessante la campagna di rafforzamento del Tempio, che la prossima stagione affronterà da matricola il campionato di Eccellenza, dopo la cavalcata trionfale dell'anno scorso in Promozione (girone C). Alle partenze di nomi importanti (Sergio Valenti su tutti) hanno già fatto da contraltare l'ingaggio di elementi di sicuro valore (tra gli altri) come gli attaccanti Igene e Virdis (rispettivamente dal Sennori e Ossese), il jolly d'attacco Aiana ( ex Ilva) e il centrocampista Demurtas (anche lui ex Ossese). Ora è il momento dei più giovani. Nelle fila dei Galletti è stato chiamato Nanni Fois, centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Torres (anno scorso Macomerese).

Grintoso e ordinato, dotato di buon tiro, può essere utilizzato anche come esterno di difesa. A rafforzare proprio il settore difensivo giunge dal Luogosanto Gabriele Asara, 19 anni, reduce da 26 presenze da titolare con quella maglia nella passata stagione. Per il centrocampo altro nome nuovo: il giovane ozierese (18 anni) Luigi Zappareddu, che si è distinto lo scorso anno con la maglia dei Canarini, mostrando maturità tattica e personalità. Piedi buoni e abile nell'inserimento le sue doti principali. Soddisfatto il tecnico Giuseppe Cantara, certamente tra i migliori allenatori sardi."Tutti giovani estremamente interessanti - commenta - che andranno ad inserirsi con gli altri nuovi ed il resto della rosa che ha vinto il campionato. Ora siamo alla ricerca di un portiere e di due difensori centrali. Abbiamo diverse opzioni in corso. Vedremo. Puntiamo a disputare un buon campionato. Le premesse ci sono tutte". Conoscendo però il presidente Sechi è lecito aspettarsi un altro colpo di coda in importanti ingaggi. Il Tempio per parco giocatori, struttura societaria, ambiente e tradizione non è certo squadra, pur da matricola, destinata ad un torneo da comprimaria anche in Eccellenza. La preparazione dovrebbe iniziare il 1 agosto al Nino Manconi.



© Riproduzione riservata