Saranno i due attesi derby sulcitani fra squadre lanciate e deluse a delineare lo scenario della classifica della Prima categoria. Questo inizio torneo ha infatti messo in evidenza risultati clamorosi: con due vittorie consecutive sono in testa Antiochense e Atletica Masainas, segue con una vittoria e una sconfitta il Perdaxius, ma colpisce la posizione arretrata della Verde Isola che ha collezionato già due sconfitte.

Quel che accadrà quindi nel fine settimana sarà tutto da vivere: si deve al derby Perdaxius-Antiochense e all’altro big match Verde Isola- Atletico di Masainas (si gioca in anticipo sabato). Le due capoliste (Perdaxius guidata da Andrea Capiali, Antiochense da Fabio Piras) saranno dunque entrambe in trasferta e desiderose di confermare questo buon inizio di stagione.

Le formazioni di casa (Verde Isola guidata da Alberto Melis, Atletico di Masainas da Fabio Tinti) saranno invece palesemente a caccia di punti per limitare da subito il divario, sebbene il campionato sia ancora lungo.

