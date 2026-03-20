Niente anticipi né posticipi nelle battute conclusive della stagione 2025/2026 per i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. La disposizione della Lega Nazionale Dilettanti punta a garantire la massima regolarità e trasparenza nella fase decisiva dei tornei.

Le ultime due giornate di ciascun campionato e girone si giocheranno dunque in contemporanea, con fischio d’inizio fissato all’orario ufficiale per tutte le gare, senza alcuna possibilità di variazione. Una scelta chiara, che elimina ogni margine di discrezionalità e azzera anche i tempi di attesa, al fine di evitare possibili condizionamenti legati ai risultati provenienti dagli altri campi.

Resta tuttavia uno spiraglio, seppur limitato: la Segreteria del Comitato potrà valutare eventuali richieste di anticipo o posticipo solo nei casi in cui le partite non abbiano alcuna incidenza sulla classifica finale. In altre parole, via libera esclusivamente per le gare che non influenzano promozioni, retrocessioni o l’accesso a play-off e play-out.

Una linea ormai consolidata nel panorama dilettantistico, che nelle ultime stagioni ha contribuito a rendere più credibili e spettacolari i finali di campionato, dove ogni punto può fare la differenza e dove la contemporaneità diventa sinonimo di correttezza sportiva.

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