Fantasia, carattere e tecnica, Lamine Doukar, attaccante senegalese dello Stintino, ha fatto sognare il paese intero.

Per questo il 29enne è stato premiato dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella, che gli ha consegnato una benemerenza, riconoscendo al calciatore il suo talento sportivo e la sua visione di gioco ma anche la capacità di integrarsi e di inserirsi nella comunità.

Al suo attivo 63 reti segnate nei campionati di Eccellenza prima e Promozione dopo. Nell’ultima stagione 2022-2023 ha portato a casa dello Stintino 19 goal, trascinando la sua squadra ai primi posti della classifica. Nello Stintino ha militato per tre campionati non consecutivi, ed ora ha deciso di prendersi una pausa e ritornare in Senegal.

Nel suo Paese non andrà a mani vuote, ma si porterà il ricordo di una città che lo ha accolto a braccia aperte, lo ha adottato e Lamine Doukar ha accettato la sfida con forza e un grande sorriso.

Questa mattina gli è stata consegnato il riconoscimento per meriti sportivi, per aver portato in alto la bandiera bianco celeste, una cerimonia tenutasi nella sede del Comune alla presenza del primo cittadino, del presidente del consiglio Agostino Schiaffino, del vice sindaco Pietro Maddau e dell’assessora Marta Diana.

