

Grande partecipazione e successo per la prima edizione del Trofeo MTB “Pineta di Arbus”, gara di cross country (XC) valida per l’assegnazione del titolo di Campione Nazionale Interforze. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Linas Bike, in collaborazione con l’Ente di promozione sportiva CSAIN e con il patrocinio del Comune di Arbus.

Il percorso, immerso nella splendida Pineta di Arbus, prevedeva un tracciato di circa 9 chilometri da ripetere due volte, per un totale di oltre 700 metri di dislivello positivo.

A conquistare la vittoria assoluta è stato Dobry Petr della Donori Bike, che ha completato il percorso in 57 minuti e 45 secondi. Alle sue spalle Marco Serpi dell’Arkitano, staccato di 2’15’’, dopo aver condotto la gara per buona parte, è stato rallentato da un problema tecnico. Terzo gradino del podio per Alessandro Saddi dell’Aquascan, che ha tagliato il traguardo in 1 ora e 2 secondi, conquistando il primo posto assoluto Interforze, oltre a quello di categoria. “Una gara impegnativa all’interno della bellissima Pineta di Arbus”, ha commentato Saddi. “Mi sono divertito e sono felice per il risultato. Petr e Serpi avevano un altro passo. Hanno fatto una grande gara”.

Nella categoria femminile, vittoria per Cinzia Piras della Donori Bike con il tempo di 51 minuti e 20 secondi, davanti a Samuela Cappon della MTB Monastir, che ha chiuso in 56 minuti e 8 secondi.

