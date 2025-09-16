La prima giornata della serie A1 maschile è giusto un assaggio del campionato a squadre. Domani la prima partita, il turno si conclude sabato, poi se ne riparlerà tra un mese, con la seconda giornata. Calendario adeguato alle esigenze dell’attività internazionale, al fine di evitare continui rinvii per l’indisponibilità dei giocatori. Sono ancora da stabilire, infatti, le date del girone di ritorno. Quattro squadre sarde al via, su otto, mai così tante. Dai campioni d’Italia del TT Sassari, alla Marcozzi vincitrice della Coppa Italia, alle neopromosse sul campo Muravera e Santa Tecla Nulvi.

È proprio la Marcozzi a inaugurare la stagione, domani al Palatennistavolo (ore 18) contro la Bagnolese. Ferrero punta sul collaudato trio formato da Rossi, Vallino Costassa e Chandra, che avranno il sostegno del portoghese Mendes, del rumeno Sipos, e dell’iraqeno Al Nuaini.

Venerdì il debutto nella massima serie del Muravera, alla Palestra Cuccu (ore 18). Esordio pesante, contro i vicecampioni d’Italia del Messina. Roster di tutto rispetto con il russo Sadi Ismailov (fresco dello scudetto con il TT Sassari), il moldavo Putuntica, lo sloveno Kozul (118 nel mondo), l’algerino Bouloussa (143), e le giovani promesse Trevisan, Cipriano e Giordano.

Sabato l’esordio del TT Sassari con lo scudetto sulle maglie, nella Palestra di Corso Cossiga (ore 16). La prima da campioni d’Italia sarà contro il Servigliano. Squadra nuova anche per il coach Santona. È rimasto il solo Andrea Puppo, affiancato a turno dal russo Artemenko, dal nazionale ungherese Lakatos, Marco Cappuccio e Santiago Lorenzo.

La partita più difficile spetta al Santa Tecla Nulvi che sabato debutta nella massima serie a Carrara, contro una squadra che punta allo scudetto. La squadra di Ara ha iniziato la stagione con il primo turno della Champions League, dove hanno esordito il cileno Burgos e il russo Fedotov, che con il polacco Dyjas affiancheranno il trio protagonista della promozione, Koldas, Costantino Cappuccio e Mongiusti.

Serie A2 femminile

Primo concentramento, domenica, con sette squadre sarde spalmate in tre gironi.

Il Norbello Blu, nel girone B, giocherà a Mazzano, nel bresciano. Due formazioni del Muravera nel girone C, impegnato a Carrara. Tre squadre sarde nel girone D, a Molfetta. Sono il Norbello Giallo e il Norbello Guilcer, e il TT Sassari.

© Riproduzione riservata