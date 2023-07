Roberto Manca, 28 anni, difensore centrale ed ex capitano del Li Punti in Eccellenza, è il nuovo ingaggio dello Stintino, formazione che milita nel girone C di Promozione. Va ad aggiungersi agli altri nomi nuovi, come l'attaccante Riccardo Oggiano e il trequartista Emanuele Fini. La società è inoltre vicinissima all'ingaggio del difensore rumeno Daniel Bilea (ex Ossese) e al laterale sinistro Stefano Ruiu, anch'egli ex Li Punti. Lo Stintino parrebbe non fermarsi solo a questi nomi. Destinato quindi anche in questa stagione a recitare un ruolo di primo piano nelle varie competizioni, che in casa saranno affrontate nel bellissimo impianto di Roccaruja.

Tuttavia il nuovo tecnico Giampiero Loriga cerca di smorzare facili entusiasmi. «Il mercato non è facile e molte squadre si stanno attrezzando molto bene - spiega -. Noi nei prossimi giorni ci muoveremo per l'ingaggio di qualche giovane interessante. Non mi interessa quindi fare nessun proclama. Solo umiltà e lavoro».

