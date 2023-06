Lo Stintino è un cantiere ancora aperto in vista della prossima stagione agonistica 2023-24, che vedrà la formazione del patron Angelo Schiaffino impegnata ancora nel campionato di Promozione (girone C). Dopo la bella annata dell'anno scorso, conclusa al terzo posto, solamente dietro a Tempio e Usinese. Per questa stagione si prospettano tante novità.

Innanzitutto è stato ingaggiato come allenatore Giampiero Loriga, un tecnico giovane che proviene da due ottime stagioni con l'Ossese in Eccellenza, con la quale ha anche sfiorato in campionato e Coppa il salto in Serie D. Loriga prende il posto di Michele Pulina, passato alla Lanteri. Nella società sassarese approda anche l'ex giovane portiere dello Stintino Camboni, uno dei migliori della categoria. Ma sarebbero vicini alla Lanteri gli ex stintinesi Dettori e Zichi. Tornando in casa Stintino, la nutrita pattuglia degli argentini, che ha caratterizzato gli ultimi campionati, non verrà riconfermata. Rimarrà invece il mediano locale Garau, che sarà uno dei leader della formazione. Sono stati ingaggiati dal Li Punti l'esterno Ruiu, il difensore Manca e il trequartista Fini. Ma non saranno certo gli ultimi acquisti. La linea che la società sta perseguendo è quella dei giovani. In questo senso ci saranno presto delle novità sui fuori quota. E non solo. Si sta cercando anche una sede logistica nuova e più comoda per gli allenamenti.

La società è infatti alla ricerca di un terreno di allenamento a Sassari o negli immediati dintorni. Le partite ufficiali casalinghe ovviamente saranno disputate a Stintino.

