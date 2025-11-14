Stasera in Divisione Regionale 2 l’anticipo Azzurra Oristano-La Casa del SorrisoIl programma delle gare del weekend
Al via stasera il programma delle partite di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2.
Serie B Femminile. La capolista Astro va a far visita all’Elmas. La Mercede, invece, diretta inseguitrice, ha fissato per il 1 febbraio 2026 il suo impegno contro il San Salvatore Selargius. La sesta giornata di andata: Elmas-Astro, domenica ore 18.30; Fenix Sassari-Il Gabbiano, domenica ore 15.30; Antonianum Quartu-Pallacanestro Nuoro, mercoledì ore 20.45; Mercede Alghero-San Salvatore Selargius (01/02). Riposa Su Planu.
Divisione Regionale 1. Impegno casalingo per l’imbattuto CUS Cagliari, contro il San Sperate. Anche la seconda della classe, CMB Porto Torres giocherà tra le mura di casa, contro Elmas. Il programma della settima giornata di andata: SAP Alghero-Mogoro, domani ore 20; Genneruxi-Sinnai, domani ore 18; Assemini-Astro, domenica ore 20.45; CUS Cagliari-San Sperate, domenica ore 19; Ferrini-CUS Sassari, domenica ore 18; Atletico Cagliari-Santa Croce Olbia, domenica ore 18; CMB Porto Torres-Elmas, domenica ore 18.30.
Divisione Regionale 2. Il via stasera, nel girone Sud, con Azzurra Oristano-La Casa del Sorriso. Il Carloforte, invece, giocherà sul campo del Condor Monserrato. Al Nord rinviate al 29 novembre, nel girone A, le partite di Mercede Alghero e Sennori. Nel girone B lo Shardana sarà impegnato sul parquet della Ichnos Nuoro. Il quadro completo della sesta giornata di andata. Sud: Azzurra Oristano-La Casa del Sorriso, stasera ore 20.30; Condor Monserrato-Carloforte, domani ore 19; Serramanna-Beta, domenica ore 19; Genneruxi-Cus Cagliari, domenica ore 19; Cagliari Basket-Settimo 2023, domenica ore 20.30; Il Gabbiano-Antonianum Quartu, martedì ore 19.30; Marrubiu-Iglesias (30/11); Carbonia-Primavera (rinv.). Nord. Girone A: Arzachena Basket-Masters Sassari, domenica ore 18.30; Nova Pallacanestro-Mercede Alghero (29/11); Accademia Olmedo-Pall. Sennori (29/11); Olimpia Olbia-Virtus Olbia (17/12). Girone B: Ghilarza-CMB Porto Torres, domani ore 18; Macomer 2.0-S. Elene, domani ore 20; Ichnos Nuoro-Shardana, domani ore 19; Dinamo 2000-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18.