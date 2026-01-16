Con una nota diffusa attraverso i canali social, alla vigilia del derby col Tempio il presidente del Santa Teresa Corrado Fois esprime il suo dispiacere di fronte alla notizia che i tifosi ospiti non potranno assistere alla sfida tutta gallurese dello stadio Buoncammino.

“La società prende atto della decisione della Prefettura di Sassari di vietare la trasferta ai tifosi del Tempio in occasione del derby in programma domani”, è la premessa del comunicato del Santa Teresa che riporta le dichiarazioni del numero uno dei biancocelesti, in campo alle 14.30 contro il Tempio per la 3ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

“Pur comprendendo che tali provvedimenti vengano adottati esclusivamente a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza di tutti, come Presidente non posso nascondere il mio dispiacere personale e sportivo per l’assenza di una tifoseria che rappresenta una parte fondamentale dello spettacolo e del valore di una giornata così importante. Il derby è, e deve restare”, sottolinea Fois, “una festa di sport, passione e appartenenza, fatta di colori, cori e sana rivalità sugli spalti, oltre che sul campo. Rivolgo un pensiero a tutti i tifosi del Tempio che avrebbero voluto essere presenti e che seguiranno la partita da lontano, così come ai nostri sostenitori, invitando tutti a vivere questo appuntamento con rispetto, correttezza e spirito sportivo”.

In conclusione, l’auspicio: “Che sia una grande giornata di calcio per le due squadre e per l’intero movimento sportivo del nostro territorio”.

© Riproduzione riservata