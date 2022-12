Capodanno di riposo per la squadra sassarese che riprenderà ad allenarsi lunedì col nuovo tecnico Stefano Sottili, atteso in mattinata a Sassari per mettere nero su bianco sul contratto dopo avere trovato l'accordo.

Il 53enne tecnico toscano ha già l'esperienza di dodici anni tra i professionisti, soprattutto in Serie C, e ha già lavorato in piazze importanti come Venezia, Trieste, Varese e La Spezia. Ha poi una motivazione in più: ridare tono a una carriera che nelle ultime due stagioni non sono state fortunate. Retrocessione con la Pistoiese ed esonero dalla Juve Stabia. Invece sino al 2020 Sottili aveva in curriculum due campionati di C2 vinti (Carpi e Venezia) e tre playoff raggiunti (Bassano, Arezzo e Viterbese) senza dimenticare la salvezza diretta con la Pistoiese ottenuta all'ultima giornata.

Il neo tecnico della Torres debutterà in una partita già vitale per evitare i playout: la trasferta di San Donato Tavarnelle. Vista la sconfitta dell'andata per 2-1 diventa importante vincere per riequilibrare la situazione degli scontri diretti che può tornare utile a fine campionato.

