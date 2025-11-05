Prima categoria, l'Atletico Masainas sul tetto della classificaLa squadra allenata da Fabio Tinti è in testa con 14 punti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con l'1-0 striminzito ma meritato contro di Santa Giusta, l'Atletico di Masainas getta la maschera e impone il dominio provvisorio del Sulcis nella classifica del girone B della Prima categoria. La squadra allenata da Fabio Tinti è infatti in testa con 14 punti dimostrando una duttilità, una robustezza fisica e un cinismo, benché magari non un gioco spettacolare, che alla lunga fa la differenza fra stare oppure non stare ai vertici della classifica.
La dirigenza non ha mai nascosto di voler puntare immediatamente al ritorno in Promozione. Ma l'Atletico di Masainas è in ottima compagnia perché immediatamente al secondo posto con 13 punti c'è l'Antiochense di Fabio Piras, vittorioso sabato scorso nel derby contro la Verde Isola di Carloforte che invece purtroppo continua a soffrire nei bassifondi del torneo con quattro punti: a queste condizioni anche la formazione lagunare getta la maschera e dimostra tutte le sue intenzioni.
E non è da meno il Perdaxius che si ritrova terzo a 12 punti. Quindi in un fazzoletto di soli due punti di differenza, ai vertici si impongono tre squadre sulcitane. Un pelino sotto a 10 punti l'ottimo Villamassargia. Soffre terribilmente invece il Sandati ultimo con zero punti.