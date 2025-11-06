Lorenzo Carboni supera il primo turno nell'Itf25 di Monastir.

Il 19enne algherese, numero 425 della classifica mondiale, ha esordito sul cemento tunisino regolando 6-1, 6-2 il lucky loser francese Hugo Cardinaud (1809 Atp).

Negli ottavi di finale, Carboni affronterà lo statunitense Dali Blanch (440).

Il tennista sardo ha vinto all'esordio anche in doppio, in coppia con il polacco Piotr Pawlak, battendo 6-3, 6-2 i francesi Maxence Beauge e Valentin De Carvalho, e nei quarti sfiderà i britannici Scott Duncan e James MacKinlay.

