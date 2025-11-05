Cus Cagliari, Tea Peric convocata nella nazionale bosniacaLa squadra affronterà Israele il 12 novembre a Zetra, poi l’Irlanda a Dublino il 15 novembre e infine il Lussemburgo il 18 novembre
Convocazione in nazionale per Tea Perić, ala-pivot del Cus Cagliari, chiamata dal commissario tecnico Emir Halimić per le prossime gare di qualificazione al Campionato Europeo.
La nazionale bosniaca affronterà Israele il 12 novembre a Zetra, poi l’Irlanda a Dublino il 15 novembre e infine il Lussemburgo il 18 novembre.
A causa dell’impegno della giocatrice con la rappresentativa del suo Paese, il Cus Cagliari ha disposto alcune modifiche al calendario di Serie A2 Femminile: la sfida contro la Futurosa iVision Trieste è rinviata a lunedì 11 novembre, mentre quella contro la Moneygo Basket Girls si giocherà venerdì 21 novembre alle 16, al PalaCUS.