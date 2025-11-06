Si giocherà stasera il recupero della prima giornata di andata del campionato di Serie B Femminile di basket tra Mercede Alghero e Fenix Sassari.

La gara. La sfida si disputerà sul parquet algherese, con palla a due alle 19.30 (arbitri Mario Manca e Riccardo Cappelloni di Sassari). Per le padrone di casa, allenate da Manuela Monticelli, l’obiettivo è portare a casa la quarta vittoria stagionale, che vorrebbe dire anche aggancio alla vetta occupata dall’Astro.

Le sassaresi, invece, punteranno allo sgambetto con l’obiettivo di raggiungere la seconda posizione, occupata proprio dalla Mercede.

Le algheresi in campionato, ad oggi, si sono imposte in tutte e 3 gare disputate, contro Il Gabbiano (88-43), Antonianum Quartu (75-43) e Elmas (49-81). La Fenix, invece, ha vinto contro Pallacanestro Nuoro (61-54) e Su Planu (60-48), per cedere la posta in palio contro la capolista Astro (59-55). Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni scenderà poi nuovamente in campo sabato, in casa, per la quinta di andata, contro il San Salvatore (alle 20).

La Mercede, invece, osserverà il turno di riposo.

