Basket, la giovane Aurora Murgia convocata alla Next Gen NazionaleUn traguardo che conferma il suo percorso di crescita e il valore del lavoro portato avanti dal settore giovanile della Mercede
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grande soddisfazione in casa Mercede Alghero: Aurora Murgia, classe 2009, è stata convocata nella Nazionale Under 19 Next Gen, in programma dal 12 al 16 novembre a Chianciano Terme e Chiusi.
La giovane atleta algherese, talento cresciuto nel vivaio biancazzurro, sarà una delle due giocatrici nate nel 2009 a far parte della prestigiosa selezione azzurra. Un traguardo che conferma il suo percorso di crescita e il valore del lavoro portato avanti dal settore giovanile della Mercede.
«La chiamata di Aurora nella rappresentativa nazionale - sottolinea il general manager Francesco De Rosa - rappresenta un riconoscimento di eccellenza non solo per la giovane atleta, ma per tutto l’ambiente sportivo algherese, che vede premiati impegno, dedizione e passione».
La società si congratula con la giocatrice per il traguardo raggiunto: «Le auguriamo di vivere questa esperienza con entusiasmo, grinta e il sorriso che da sempre la contraddistingue».