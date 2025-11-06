Cambio della guardia in vetta al girone H della Seconda Categoria: il Tavolara (16) si insedia al comando, sostituendosi a La Salette, raggiunta al secondo posto, con 15 punti, dal Palau. La sesta giornata, in virtù del successo dei Tavolarini a Siniscola e della concomitante sconfitta della Parrocchia Olbiese a Porto Cervo, porta appunto alla novità, mentre si conferma l'ultima posizione del Siniscola 2010.

Troppo invitante, per non essere sfruttata, l'occasione di inserirsi nella lotta di vertice: e il "sornione Palau" l'ha colta al volo, andando a vincere a Trinità. Anche il Porto Cervo ne trae giovamento: l'aver sconfitto l'ormai ex capolista, porta gli Smeraldini al terzo posto con 13, in compagnia del Porto San Paolo, vittorioso a Monti con il Funtanaliras. Con 11 il Biasì, sconfitto in trasferta dal Porto Rotondo, che ottiene così il primo successo stagionale.

Il Golfo Aranci con 9 rallenta un tantino avendo pareggiato ad Alà. In conseguenza delle citate sconfitte sia del Funtanaliras che del Trinità, ambedue restano con 6 punti. Piccolo passo avanti degli Alaesi ora a quota 5. Così come, in seguito alla prima vittoria, fanno un passo avanti sia i Portorotondini che i Budonesi, questi ultimi corsari a Loiri, che salgono a quota 4.

Già detto del Siniscola 2010, c'è il Loiri, penultimo con 3. Nel raggruppamento F exploit del Codaruina, che battendo tra le mura amiche la Turritana balza al primo posto, in compagnia dello Sporting Sassari con 13 punti. Con 12 troviamo lo Sporting Paduledda, che non è riuscito ad andare oltre il pari, in quel di Sassari.

Si fa sentire anche l'Atletico Castelsardo: ora è terzo con 10 punti, avendo superato in casa il Laerru. E sono proprio il Laerru con 5, e la Viddalbese con 3, dopo il pari col Monte Muros, a farci completare la carrellata sulle Galluresi della Seconda.

© Riproduzione riservata