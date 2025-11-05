Nella sesta giornata di Prima Categoria per le 4 squadre Galluresi, dislocate nei Gir. C. e D., il bilancio è stato di: 2 vittorie , un pari, ed una sconfitta. Partendo dal raggrupamento C , in cui ne figura soltanto una, l' Oschirese, si può apprezzare, la posizione migliore del quartetto. I granata di Sannio , con la vittoria casalinga (4-3), ricca di gol, ed in cui spicca la doppietta di Davide Budroni, si portano al secondo posto con 11 punti, in compagnia di Fonni e Supramonte ed a sole 3 lunghezze dalla capolista Macomer (14).

In quello D, invece, la vittoria è stata conquistata dal Badesi 09, che nel derby casalingo ha avuto la meglio, di misura , sul Valledoria. Ciò nonostante quest'ultima , rimasta a quota 10, assieme a Sorso 1930, Porto Torres e San Paolo, guida il terzetto delle Galluresi, al terzo posto. Tornando ai Badesani, che in classifica vantano 9 punti, si può affermare che la pattuglia Borrotzu le mezze misure proprio non le conosce, avendo finora o vinto o perso.

Sempre parlando di questo girone non può passare inosservato l'ennessimo successo della solitaria capolista Monte Alma , che ha centrato la sesta vittoria su altrettante gare, e vanta ora un vantaggio di 2 punti sul Lanteri, fermato a Luras, e ben 8 dalle terze. Per completare il quadro non manca che il Lauras portatosi a 8 : nell' anticipo di sabato , disputato al " Limbara " , i bianconeri sono riusciti nell'impresa di fermare l'undici di Rusani sul pareggio. Però questo, è stato un risultato di cui si può affermare che il gioco non vale la candela. Espulsioni, cartellini a go go, infortuni , hanno caratterizzato questa spartizione della posta per Savinelli( ottima la sua prova), e compagni, tanto da poter dire che, è stato un… pareggio di Pirro.

© Riproduzione riservata