La Dinamo Women perde contro la capolista Lattes-Montpellier 67-84La squadra sassarese comanda per un tempo, poi la dura difesa francese decide la gara
Stoica Sassari, che pur senza l’acciacata Richard coltiva per tre quarti il sogno di battere il Lattes-Montpellier, capolista del girone di EuroCup femminile. Al PalaSerradimigni finisce 67-84 per le francesi, troppo tutelate da un arbitraggio che tollera la difesa con le mani addosso.
Primo quarto eccellente della squadra sassarese che difende forte e trascinata da Poindexter e Treffers tocca anche il +14. Le francesi reagiscono aumentando l’intensità difensiva (anche pressing) e piazzando un break di 15-2 che riapre la gara: 28-27 al 13’. Pareggia anche il Montpellier usufruendo dei tanti secondi tiri grazie ai rimbalzi offensivi (9 nel secondo quarto): 36-36 all’intervallo.
Al rientro resta durissima la difesa delle ospiti che provano a scappare: 38-43 al 24’. La difesa a zona più la reazione di Poindexter e Treffers tiene viva Sassari: 57-58. Nell'ultimo quarto gli arbitri tollerano molto le mani addosso del Montpellier e la squadra di Citrini fatica a segnare e perde contatto definitivamente.