Stoica Sassari, che pur senza l’acciacata Richard coltiva per tre quarti il sogno di battere il Lattes-Montpellier, capolista del girone di EuroCup femminile. Al PalaSerradimigni finisce 67-84 per le francesi, troppo tutelate da un arbitraggio che tollera la difesa con le mani addosso.

Primo quarto eccellente della squadra sassarese che difende forte e trascinata da Poindexter e Treffers tocca anche il +14. Le francesi reagiscono aumentando l’intensità difensiva (anche pressing) e piazzando un break di 15-2 che riapre la gara: 28-27 al 13’. Pareggia anche il Montpellier usufruendo dei tanti secondi tiri grazie ai rimbalzi offensivi (9 nel secondo quarto): 36-36 all’intervallo.

Al rientro resta durissima la difesa delle ospiti che provano a scappare: 38-43 al 24’. La difesa a zona più la reazione di Poindexter e Treffers tiene viva Sassari: 57-58. Nell'ultimo quarto gli arbitri tollerano molto le mani addosso del Montpellier e la squadra di Citrini fatica a segnare e perde contatto definitivamente.

