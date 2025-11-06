Seconda giornata della Serie A di basket in carrozzina, con le due squadre sarde in cerca del bis dopo l'apertura vittoriosa di stagione.

Al Palacastrum di Giulianova (ore 15.30) i padroni di casa della Deco Amicacci ospitano la Dinamo Lab Banco di Sardegna che in questa stagione appare più ambiziosa. La partita si disputerà a porte chiuse a causa di lavori di ristrutturazione dell’impianto.

Esordio in casa per l’altra formazione sarda, la squadra vice campione d’Italia in carica: l’Asinara Waves E-Ambiente riceve alle 15.30 la Menarini Volpi Rosse Firenze che cerca di riscatto dopo l’esordio amaro.

© Riproduzione riservata