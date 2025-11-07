Basket Regionale, nel recupero di Serie B Femminile vittoria della Mercede AlgheroSarà un fine settimana ricco di gare ad altissima tensione
Sarà un fine settimana ricco di gare ad altissima tensione nei tornei di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e 2 di basket. Il via stasera.
Serie B Femminile. Antipasto di giornata il recupero della prima giornata di andata, giocato ieri, tra Mercede Alghero e Fenix Sassari. Algheresi che si impongono per 94-57 e raggiungono provvisoriamente al primo posto l’Astro. Cagliaritane che posso riallungare domenica, in casa, se dovesse arrivare la vittoria contro l’Antonianum. La Mercede, invece, osserverà il turno di riposo. Il programma della quinta giornata di andata: Fenix Sassari-San Salvatore, domani ore 20; Su Planu-Elmas, domenica ore 17; Astro-Antonianum, domenica ore 18; Pallacanestro Nuoro-Il Gabbiano, domenica ore 19. Riposa Mercede Alghero.
Divisione Regionale 1. Impegno esterno per la capolista Cus Cagliari, impegnata a Mogoro. Scontro diretto tra le inseguitrici CMB Porto Torres e Astro; l’altra seconda, Elmas, attende, invece, la visita del Genneruxi. Il quadro completo della quinta giornata di andata: Basket Mogoro-Cus Cagliari, domani ore 18.30; Cus Sassari-Sap Alghero, domani ore 18; CMB Porto Torres-Astro, domani ore 19; Sinnai-Ferrini, domani ore 18; San Sperate-Atletico Cagliari, domani ore 19.30; Elmas-Genneruxi, domani ore 19; Santa Croce Olbia-Assemini, domenica ore 18.30.
Divisione Regionale 2. Al via oggi la lunga trafila di gare del weekend. Match d’esordio nei gironi del Nord, girone B, con la sfida tra Ghilarza e Macomer 2.0. La quinta giornata di andata al completo. Sud: Carloforte-Genneruxi, domani ore 19; Iglesias-Condor, domani ore 18.30; Serramanna-Settimo, domenica ore 19.30; Cus Cagliari-Il Gabbiano, domenica ore 19; Primavera-Azzurra Oristano, domenica ore 20; La Casa del Sorriso-Cagliari Basket, mercoledì ore 21; Beta-Carbonia, giovedì ore 21; Antonianum-Marrubiu (rinv.). Nord. Girone A: Olimpia Olbia-Arzachena, domani ore 19.30; Sennori-Virtus Olbia, domani ore 19; Mercede Alghero-Accademia Olmedo, domenica ore 20; Masters Sassari-Nova Pallacanestro La Maddalena, domenica ore 18. Girone B: Ghilarza-Macomer 2.0, stasera ore 20; Pall. Nuoro-Ichnos Nuoro, domani ore 16.15; Shardana Basket-CMB Porto Torres, domenica ore 16; S. Elene-Dinamo 2000, domenica ore 17.