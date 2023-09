Dopo il primo turno, in Coppa Italia di Serie D resta una sola squadra sarda, il Latte Dolce che ora dovrà affrontare nei 32esimi di finale una squadra laziale, il Real Moterotondo.

La squadra di Mauro Giorico, neo promossa, ma con luna esperienza della quarta serie nazionale ha passato il turno piegando a Tertenia la Cos Costa Orientale al suo primo impegno ufficiale nella stagione. Il Latte Dolce, più rodato, ha giocato invece anche il preliminare elimando un'altra sarda, l'Atetico Uri. Fuori anche il Budoni eliminato nei preliminari.

I sassaresi hanno vinto per 2-0 con un gol per tempo di Marcangeli e di Patacchiola, al termine di una buona gara giocata dalle due squadre che fanno bene sperare nel campionato che avrà inizio domenica prossima. Le due squadre, in fase di rodaggio e ancora di amalgama, hanno dimostrato di avere tutti i numeri per giocare una buona stagione: ottime individualità con giocatori che conoscono le difficoltà del campionato.

Il primo obiettivo di Latte Dolce e Cos, come dell'Uri e del Budoni, è quello della salvezza. Poi, si vedrà. I quattro allenatori delle sarde, Francesco Loi (Cos), Mauro Giorico (Latte Dolce), Raffaele Cerbone (Budoni) e Massimiliano Paba (Atletico Uri), conoscono bene la quarta serie. Un vantaggio di non poco conto.

© Riproduzione riservata