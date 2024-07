Successo ai campionati italiani di Danza sportiva a Rimini per il "Dance fitness": la scuola di Sinnai, diretta da Davide Fanti e Claudia Asuni, ha conquistato medaglie d'oro con Greta Pau e Ludovica Puggioni col duo Modern Contemporary 13 e14 anni classe A, Sofia Abus e Martina Porcu. E ancora oro col gruppo Show dance over 17 classe U, col gruppo under 16 e classe U show dance e col gruppo open Production Show dance.

Secondi posti con relativa medaglia d'argento sono stati conquistati con Synchro Battle over 17 classe U, col duo Modern contemporary dagli otto ai 12 anni, Classe C: Abis Elena e Di Filippo Ginevra e col gruppo under 11 Modern contemporary. Terzo posto e medaglie di bronzo col Modern contemporary dai 13 ai 16 classe B, Martina Porcu, col gruppo open classe U Modern Contemporary, col jazz dance duo over 17 classe A Serra Lucia e Serra Chiara, con lo Show Dance Duo over 17 Classe AS internazionale Lucia e Serra e Chiara Serra, col Jazz dance classe A Lucia e col show dance classe AS di Lucia e Chiara Serra.

Un grande successo per le danzatrici della scuola di Sinnai e per gli insegnanti Davide Fanti, Claudia Asuni e Claudia Floris. La Scuola di ballo Dance and Fitness è nata a Sinnai il 1° settembre del 2000. Tantissimi i successi colti dal 2000 da una scuola da sempre fra le più apprezzate in Sardegna.

© Riproduzione riservata