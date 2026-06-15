Mercoledì al via il 54esimo torneo di calcio estivo a Sinnai. Si giocherà al campo sportivo di Bellavista. Otto le squadre iscritte.

Il torneo è iniziato negli anni Settanta calamitando l'attenzione di tutto il paese anche per la partecipazione di squadre rionali e dei club cittadini. La manifestazione è organizzata dall'assessorato comunale allo sport.

© Riproduzione riservata