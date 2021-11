Sorridono alla Silvio Pellico 3P e alla Polisportiva Sarroch i due derby di Serie B maschile. I sassaresi ieri si sono imposti in tre set sul campo dell'Airone Tortolì cpn i parziali di 25-14, 27-25 e 25-21. Sarroch ha invece superato in casa la VBA Olimpia Sant'Antioco al quarto set dopo aver perso il primo 26-24. Nei successivi invece la squadra di Marco Franchi ha avuto la meglio con i punteggi di 25-16, 25-12 e 25-17. Oggi in campo il Cus Cagliari, che ospita in casa l'Isolasacra Atholn di Roma.

B1 femminile. Gioca oggi il Capo D'Orso Palau, capolista del proprio girone e a caccia del settimo successo sul campo del Mondialclima Orago.

B2 femminile. Prosegue il buon momento della San Paolo Volley, che si conferma ancora in testa alla classifica con il successo per 3-0 sulla Volley Friends di Roma. Sconfitta invece in tre set per l'Alfieri Ajò Energia contro l'Acqua&Sapone di Roma. A riposo Corren Volley Ghilarza e La Smerlada Ossi.

© Riproduzione riservata