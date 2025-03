Una giornata densa di significato. È quella che ha tenuto banco per tutte le scorse 24 ore, sabato 29 marzo, nella comunità di recupero “S’Aspru – Mondo X” di Padre Salvatore Morittu, a Siligo, in occasione del Consiglio Direttivo del calcio sardo. Un’altra iniziativa sociale del Comitato Regionale Sardegna, insieme alla Lnd, dopo gli importanti eventi di Cuglieri e Tortolì. Ospite speciale il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, di nuovo al fianco del numero uno isolano Gianni Cadoni.

Primo incontro in Comune, alla presenza del Sindaco Giovanni Porcheddu, dell’amministrazione e dei rappresentanti della società calcistica locale. Il sindaco ha ricordato con orgoglio alcune delle personalità più significative legate al paese: il presidente Francesco Cossiga, lo scrittore Gavino Ledda e la cantante Maria Carta. Figure che, in ambiti diversi, hanno lasciato un’impronta profonda nella cultura, nella politica e nell’identità del paese.

Spazio poi al calcio, con un momento dedicato alla Polisportiva Siligo, nata nel 1974. «È un bel segnale il fatto che, mentre tanti comuni si spopolano, Siligo resista e continui a coltivare la propria identità anche attraverso lo sport», ha commentato il presidente Abete. È stato ricordato il ruolo storico di Peppino Casu, presidente in carica dal 1998-1999. La Polisportiva Siligo, fondata negli anni ’70, continua a rappresentare un punto di riferimento importante per la comunità.

La mattinata si è conclusa con la donazione di una maglia e una sciarpa ufficiale del Siligo ai presidenti, a suggellare il legame tra istituzioni sportive e territorio. Il programma è poi proseguito con una visita al vicino Museo Maria Carta, dove il presidente del museo, Leonardo Marras, già storico presidente della Torres femminile, ha accolto i presenti raccontando la figura poliedrica dell’artista sarda, sottolineando il valore del suo lascito culturale.

Ci si è spostati poi alla comunità “S’Aspru” di Siligo, sede del Consiglio Direttivo, dove ad accogliere tutti è stato Padre Salvatore Morittu. In un’atmosfera densa di emozione, il francescano, con la sua energia e semplicità, ha salutato il Consiglio Direttivo con un messaggio profondo: «Benvenuti in un luogo che può sembrare emarginato o periferico, ma che in realtà è terra di incontri. Nella difficoltà attuale, qui emerge una luce che brilla e ci permette di diventare come palombari, alla ricerca di nuove terre. Grazie per la vostra visita».

Il presidente Abete ha ringraziato la comunità e il Comitato Regionale per l’attività svolta, sottolineando la sintonia piena con il presidente Cadoni e il vicepresidente Desini. Il presidente Cadoni ha poi preso la parola per la riunione, ribadendo il valore simbolico e concreto di questo incontro: «Siamo in un luogo speciale, come due anni fa, e da qui portiamo via tante belle energie. Stiamo percorrendo sempre più convintamente la strada dell’attività sociale. Dopo Cuglieri e Tortolì, siamo qui a testimonianza di questa vocazione. Sono semi importanti che vogliamo piantare nei territori».

Nel corso dell’intervento del Direttivo ha illustrato anche le iniziative in corso e i progetti, ringraziando tutti i consiglieri per l’impegno profuso e augurando buon lavoro agli staff e agli atleti e alle atlete delle Rappresentative regionali in vista del Torneo delle Regioni 2025 di calcio e futsal. Durante il Direttivo è stato nominato il nuovo segretario del Cr Sardegna Antonella Devilla, con un saluto al segretario uscente Antonello Madau.

Il presidente Cadoni ha annunciato, come in passato, un contributo importante che verrà devoluto «con cuore e sentimento alla comunità S’Aspru»: la donazione di varie attrezzature sportive per il campo della struttura, a testimonianza concreta della vicinanza tra il mondo del calcio dilettantistico regionale e chi ogni giorno lavora per il recupero e il reinserimento sociale delle persone in difficoltà.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata