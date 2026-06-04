Si separano le strade tra Fc Alghero e mister MovilliAd annunciarlo è la compagine giallorossa, al termine di una stagione terminata con la retrocessione in Seconda categoria
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La Fc Alghero ha annunciato che, archiviata con la retrocessione in Seconda categoria la stagione sportiva 2025/26, si è concluso il rapporto di collaborazione con l'allenatore Tommaso Movilli alla guida tecnica della prima squadra.
«Arrivato in corso d’opera in un momento delicato della stagione, mister Movilli ha saputo mettere a disposizione del gruppo grande professionalità, dedizione e passione, affrontando ogni sfida con serietà, competenza e autentico spirito di appartenenza ai colori giallorossi. Nel corso della sua esperienza ad Alghero, ha lavorato con impegno quotidiano, contribuendo alla crescita della squadra e garantendo sempre il massimo sotto il profilo umano e professionale», dichiarano dalla sede giallorossa.
«La società, presieduta da Andrea Alessandrini, desidera esprimere il più sincero ringraziamento al tecnico per il lavoro svolto, la disponibilità dimostrata e l’attaccamento manifestato nei confronti del club. Un grazie che arriva dalla dirigenza, dallo staff tecnico, dai calciatori e da tutte le persone che fanno parte della famiglia giallorossa. A mister Movilli vanno i migliori auguri per il prosieguo del suo percorso personale e sportivo, con l’auspicio che possa raggiungere nuovi e importanti traguardi».