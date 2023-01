La serie D entra nel vivo. L’otto gennaio alle 14.30 riparte il campionato con i derby Costa Orientale Sarda-Arzachena e Ilvamaddalena-Atletico Uri. L’attesa è grande: a Tertenia, la Cos punta al successo, sulla scia delle altre vittorie conquistate fra le mura amiche in questo campionato: la squadra di Francesco Loi, ha conquistato sei risultati utili consecutivi in casa. Successi che hanno solo in parte compensato l'andamento negativo fuori casa. Tre punti che alla Cos servono tantissimo per uscire dalla zona playout. Ma anche l’Arzachena ha necessità di fare il colpaccio: dopo le due ultime sconfitte consecutive. La squadra di Marco Nappi, non può permettersi altre distrazioni se davvero punta a conquistare i playoff.

L’Ilvamaddalena, che ha chiuso il 2022 vincendo il derby proprio con l’Arzachena, spera di ripetersi contro l’Atletico Uri. I maddalenini si presentano con cinque risultati utili consecutivi nel proprio terreno di gioco. L’Uri spera di aver resettato la prima parte di stagione, davvero negativa. È ultimo della classe, ha perso gli ultimi quattro incontri e nelle ultime sette partite ha raccolto appena due punti. Serve una svolta per evitare il peggio.

